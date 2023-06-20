Türkiye'de asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi Türkiye'de asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi

Açıklamada, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, işçilerin bayramlıkları için ödeme yapıldığı kaydedildi.