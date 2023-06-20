Açıklamada, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, işçilerin bayramlıkları için ödeme yapıldığı kaydedildi.
Maliye Bakanlığı: “İşçilerin bayramlıkları ödendi”
Maliye Bakanlığı, kamudaki işçilerin Kurban Bayramı ödeneklerinin bugün ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, işçilerin bayramlıkları için ödeme yapıldığı kaydedildi.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı