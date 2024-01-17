Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, gelecek 4-5 yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki yataklardan ihracat yapma perspektifinden söz etti.

Haravgi gazetesine göre, Euro Grubu toplantısında açıklama yapan Maliye Bakanı Keravnos, Güney Kıbrıs’ın, enerji yelpazesini çeşitlendirmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade etti.

Keravnos, gelecek 4-5 yıl içerisinde doğal gaz ihraç etme perspektifiyle doğal gaz yataklarını ve alt yapıları geliştirmekte olduklarını söyledi.

Keravnos açıklamasında yenilenebilir enerjinin öneminden de söz etti.