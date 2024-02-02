Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli görüşmede Berova’ya derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sigortacılık sektörünün, ekonomik ve günlük yaşamda önemli bir rol üstlendiğini ve her geçen gün gelişmekte olduğunu belirtti.

Sigorta acentelerinin, sigortacılığın önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Berova, destek belirterek, tüm paydaşlarla olduğu gibi sigorta acenteleri ile de diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını belirtti.