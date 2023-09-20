Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) İcra Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu. Görüşmede, çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.

-Berova

Maliye Bakanı Berova kabulde yaptığı konuşmada, istişare ve diyalogdan yana olduklarını vurguladı.

Tüm paydaşların görüşlerini önemsediklerini ve istişarelerin sorunların çözümü noktasında oldukça değerli olduğunu ifade eden Berova, Kamu-İş’in de önemli bir paydaş olduğunu kaydetti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu da, Maliye Bakanı Berova’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Yoğun bir tempoda çalışan Bakan Berova’nın, zaman ayırarak, sendikanın randevu talebine ivedi yanıt vermesinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren Serdaroğlu, görüşmede, kamuda tek tip mesaiye geçilmesi sonrası, devlet işçilerinin menfi kaybı olmaması adına Toplu İş Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ve terfiler konusunu gündeme getirdi.