Maliye Bakanı Özdemir Berova, Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen’i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde Sevda Özen’e, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar eşlik etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Halk Bankası’nın, Türkiye’nin “en köklü” bankalarından biri olduğunu ve KKTC’de 45 yıllık bir geçmişi bulunduğunu, faaliyetleri ile ada ekonomisini desteklediğini belirterek teşekkür etti.

Berova, “ülkemizin ekonomik anlamda faaliyetlerini sürdürebilmesi için bankacılık sektörü ebetteki çok önemli. Ana vatan Türkiye, her konuda olduğu gibi, bankacılık alanında da her zaman yanımızda” ifadelerini kullandı.

Halk Bankası Ülke Müdürü Özen de konuşmasında ilk olarak, Berova’yı yeni görevinden dolayı kutladı. Özen, “Yolunuz açık olsun. Eminiz ki, çok güzel işler yapacaksınız. Bakanlığınızla bugüne kadar güzel işler yaptık, inşallah aynı şekilde bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

Halk Bankası’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde 85’inci, KKTC’de 45’inci yılını tamamladığına işaret eden Özen, “Önce halk, sonra bankayız. Tüm arzu ve emelimiz KKTC’de hem kamusal, hem özel alanda katma değer yaratmak, halkımızın yanında olmak” ifadelerini kullandı.