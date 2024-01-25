Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye ile KKTC gümrüklerinde ticaret işlemleri daha etkin ve hızlı yapılabileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Dünya Gümrük Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Türkiye ile gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören bir protokol imzaladıklarını, söz konusu protokolle iki ülke gümrüklerindeki ticaret işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini, kayıt dışı ticaret ile vergi geliri kaybının engelleneceğini söyledi.

Berova, mesajında ‘Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla gümrük camiasının gününü kutladı.

Maliye Bakanı Berova, limanlarda personel ve araç yönünde var olan birtakım eksikliklerin giderilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını da söyledi.

Berova, gümrük otomasyon sisteminin güçlendirilmesi yönünde 2023 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirdikleri resmi temaslar sonucunda, bugün tüm gümrük sahalarında otomasyon sistemine geçildiğini, mevcut sistemin de hızlandırılmasını sağladıklarını kaydetti.

Yine Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın hibesi ile Girne ve Gazimağusa limanlarına 2024 yılı bitmeden iki yeni teknoloji X-ray cihazı monte edeceklerini de kaydeden Berova, bütünsel olarak gümrük güvenliğinin sağlanmış olacağını söyledi.

Gümrük işlemlerinin ekonomiye kazandırdığı katkının yanı sıra, ülke huzuru, güvenliği ve sağlığı, çevre ve tüketiciler içinde ne denli önemli ve kritik olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Maliye Bakanı Özdemir Berova “Temel amacımız, ülkemizi güvenlik, ekonomi ve toplum sağlığına yönelik tehlikelere, yasa dışı insan ve eşya giriş-çıkışlarına karşı korumaktır” dedi.