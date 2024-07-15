Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ile ’15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’nin yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Berova mesajında, 15 Temmuzun, tarihin en büyük ihaneti karşısında Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasi ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

Berova mesajında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Aziz Türk Milleti, tek yürek olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, parçalamak isteyen hainlere karşı göğsünü siper ederek eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazarak kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olarak, ülkenin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine karşı yapılan bu faşist darbe girişimini lanetlemiştir. 15 Temmuz, Kıbrıs’ın tarihinde de kara bir lekedir… 15 Temmuz, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması ideali Enosis'in yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin de yıldönümü. Başpiskopos Makarios'a karşı girişilen 15 Temmuz 1974 darbesi, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974'te adaya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmış bu tarihten itibaren adaya barış ve huzur gelmiştir. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Cumhuriyetimize sahip çıkacak, devletimizi, vatanımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum.”