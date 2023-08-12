Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki meydana geldi.

AFAD, 4.8 büyüklüğündeki depremin 6.35 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ver ilgili kuruluşların saha taramalarına başladığını açıkladı.

Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

BİRGÜN GAZETESİ