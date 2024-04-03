Rum gazeteci/yazar Makarios Drusiotis’in, “Mafya Devlet” adlı kitabında yer verdiği yolsuzlukların araştırılması için Seyşeller Hakikat, Uzlaşma ve Ulusal Birlik Komisyonu Başkanlığında da bulunan Gabrielle Louise Mclntyre isimli uluslararası hukukçu başkanlığındaki heyete ifade vermeye dün başladığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün saat 10.00’da avukatı ile birlikte ifade vermeye giden Drusiotis’in Mclntyre ve iki Rum hukukçudan oluşan “Yolsuzluğa karşı Bağımsız Otorite” isimli komiteye, 4 saatten uzun süre kitabında yer verdiği iddiaları kanıtlayan belgeler sunduğu ve komite üyelerinin sorularını cevapladığını yazdı.

Habere göre, dünkü sorguda kitaptaki 5 başlıktan biri olan 2013’te yaşanan ekonomik kriz ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatlarıyla, avukatlık ofisinin Rus oligark Dimitri Ribolovlev lehine yasal düzenlemeler yaptırması ile ilgili bölüm üzerinde duruldu. Drusiotis’in sorgusuna Perşembe günü devam edilecek.