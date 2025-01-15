Güney Kıbrıs'ta Meclis Göçmenler Komitesi, “mahsurlar” olarak nitelendirilen kişilerin kayıt altına alınmasını ve bir “Mahsurlar Kütüğü” oluşturulmasını öngören yasa tasarısını görüşmeyi sürdürüyor.

Haravgi gazetesi, Meclis Göçmenler Komitesi’nin salı günü gerçekleştirdiği toplantıda, “mahsurlar kütüğü” oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısını ele aldığını belirterek toplantı çıkışı komite üyeleri tarafından yapılan açıklamaları okuyucuya yansıttı.

Komite Başkanı ve AKEL Milletvekili Nikos Kettiros toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesi’nin, mahsurlar kütüğü oluşturulmasının “4’üncü Devletlerarası Başvuru ve Türkiye’nin ödemesi gereken tazminatları etkileyebileceği” görüşünü yinelediğini ancak komite üyelerinin çoğunluğunun bu görüşe katılmadıklarını ifade etti.

Kettiros, “kayıplar listesi, 1974 esirleri kütüğü, 1974 mağdurları kütüğü ve tarihi kayıtlar olduğu halde hiçbir şeyin etkilenmediğini” belirterek Hukuk Dairesi’nin bir sonraki toplantıya, bu tezini ayrıntılı izah etmek üzere çağırıldığını vurguladı.

Kettiros ayrıca, “Hukuk Dairesi bu görüşüyle Türkiye’ye, konuyu 4’üncü Devletlerarası Başvuruya bağlayabilmesini sağlayacak argüman veriyor” ifadesini kullandı.

DİSİ milletvekilleri Rita Superman ve Kiriakos Haciyanni de toplantı sonrasında yaptıkları açıklamadan benzer görüşleri dile getirdi.