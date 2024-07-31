Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Davut Görmez bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Naim Aladağ ise suçsuz bulunarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Ahmet Öneren mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi. Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ (E-46), konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ (E-36) ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti. Polis, diğer 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan Davut Görmez’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Görmez hakkında da bir gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağı bulunmadığı tespit edilen Naim Aladağ’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti. Polis, olay yerinde yeniden inceleme yapılacağını, ihmal olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise 8 günlük süreye itiraz ederek, müvekkillerinin soruşturmaya etki edemeyeceğini, Çalışma Dairesi memurlarına müdahale edemeyeceğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, 8 gün yerine zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.