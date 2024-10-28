“Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varlığı ile bizlere her daim güç, güven ve huzur veren Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını, Kıbrıs Türk halkı olarak en içten coşku ve büyük bir minnettarlıkla kutluyoruz.

29 Ekim, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü, ulusal dayanışmamızın, birlik ve beraberliğimizin en kıymetli ifadesidir. Bu anlamlı gün, bizlere, geleceğe umutla bakma gücü verirken, aynı zamanda milletimizin iradesinin ve varlığının en önemli nişanesi olarak gelecek nesillere bırakılacak değerli bir mirastır. 29 Ekim, Türk ulusunun sarsılmaz bağımsızlık inancını ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını en güçlü şekilde yansıtan, birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan çok özel bir tarihtir.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin kurulması ve korunmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”