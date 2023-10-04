Belediyeler Birliği, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün dünyanın her yerindeki hayvanların haklarına saygı göstermek ve onları koruma çabalarını vurgulamak için bir fırsat olduğunu belirtti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, hayvanların, gezegenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna ve yaşamın devamı için kritik bir rol oynadıklarına işaret etti.

Hayvanların korunmasının sadece onların haklarını tanımakla değil, aynı zamanda doğal yaşam alanlarını ve çevreyi korumakla da ilgili olduğu ifade edilen mesajda, “Unutmayalım ki, hayvanların yaşam hakkı vardır ve biz insanlar olarak bu haklara saygı göstermekle yükümlüyüz” denildi.

Birlik, bu vesileyle tüm dünyada canlılara karşı daha sorumlu davranan nesillerin yetişmesini ve hayvanlara uygulanan her türlü şiddetin son bulduğu bir dünya temenni ederek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı.