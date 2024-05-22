Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin devletini tanıma kararı üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın ofisinden yapılan teşekkür açıklamasında Güney Kıbrıs için “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesi kullanıldı; haber Rum medyasında gündem oldu.

Web sayfalarında, Filistin Devlet Başkanı’nın ofisinden İngilizce yayımlanan orijinal açıklamayı da aktaran gazeteler Rum Dışişleri Bakanlığı’nın girişimde bulunması üzerine Abbas’ın ofisi tarafından “hatanın düzeltildiği” yeni bir açıklama yayımlandığını aktardı.

Rum radyosu, Güney Kıbrıs’taki Filistinli Büyükelçi Abdallah Attari’nin Mahmut Abbas’ın ofisinden yayımlanan açıklamada ”Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesinin kullanılmasının çeviri hatasından kaynaklandığını, Arapça açıklamanın “doğru kaleme alındığını” söyleyerek özür dilediğini duyurdu.

Abbas’ın ofisinden yayımlanan açıklamada ülkeyi tanıyan 3 AB ülkesine teşekkür yanında halen tanıyan ülkelerin isimlerine de yer verilirken Güney Kıbrıs “Kıbrıs” değil “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” olarak ifade edildi.