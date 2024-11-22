Güney Kıbrıs’ta Meclisin “Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi'nin” ek protokolünde değişiklik yapan protokolün onaylanmasına ilişkin yasayı kabul ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde söz konusu yasa temelinde bir hükümlünün kendi rızasıyla veya kendi rızası olmadan kendisini talep eden ülkede veya vatandaşı olduğu ülkede cezasını çekmesi için buraya nakledilmesine dair durumların genişletildiğini yazdı.

Gazete protokolün başka şeyler yanında özellikle cezayı veren devletin, hükümlünün ülkesinden cezanın infazını kendisinin üstlenmesini isteyebileceği davaların genişletilmesini sağladığını ve buna ülkesine dönen veya kaçan hükümlünün, cezanın verildiği ülkede kendisi hakkında bir karar verildiğini bilmesi durumunun da eklendiği kaydetti.