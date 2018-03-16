MAHKEMELER BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

BAYBARS: “İDARE, YARGININ KARARLARINA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GEÇEN DÖNEMDE BUNUN OLMADIĞINI GÖRDÜK”



GÜNDÜZ: “YARGIÇLARI MAHKEMELERDE ÇEVİK KUVVETİN BEKLİYOR. BURALAR

DESTEKLENMELİ”



Mahkemelerin 38 milyon 544 bin 500 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.



Oylamadan önceki görüşme sırasında söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günün koşullarına uygun yasa çalışmalarının yapılması ve güncelliğini yitiren yasaların revize edilmesi hedeflerine işaret etti.



“Mahkemelerin bağımsızlığına inanıyor ve güveniyorum” diyen Baybars, yargı bağımsızlığının önemli olduğunu vurguladı.



Baybars, şiddet mağduru kadın ve çocukların, adli yardıma muhtaç kişilerin kendilerini güvende hissedecekleri Adli Yardım Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyledi. Baybars, “Bunu da ivedi şekilde hayata geçirmeliyiz” dedi.



Yargıdaki alt yapı eksikliklerine de değinen Baybars, mahkemelerin bütçe konusunda bağımsız hale gelmesinin önemine değindi.



Baybars, arabuluculuk ve hakemlik müessesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olup olmadığı konusunda verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.



Faiz Yasası’nın kadük olduğunu anımsatan Bakan Baybars, bu alandaki eksiklikleri aktardı ve “Bu yasa uzun süredir bekliyor. Gerekli bir yasa” dedi.



Yapılandırma Yasası’nın değişmesi gerektiğini belirten Baybars, “İdare yargının kararlarına uymakla yükümlüdür. Geçen dönemde bunun olmadığını gördük. Bizim dönemimizde bu olmayacak” dedi.



GÜNDÜZ



UBP Milletvekili Menteş Gündüz de konuşmasında, çocuk mahkemelerinin oluşturulması konusuna önem verdiğini kaydetti. Gündüz, ülkedeki yabacı öğrenci sayısına işaret etti ve hem karakollardaki hem de mahkemelerdeki tercüman sayılarının artırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.



Mahkemelerdeki fiziki ortamlarla ilgili de konuşan Gündüz, engellilerin buralara ulaşım sıkıntısı çektiğini söyledi.



Yargıçları mahkemelerde çevik kuvvetin beklediğini vurgulayan Gündüz, “Buraları desteklenmeli” dedi.



Suçların sicilden silinmesine değinen Menteş, “Herkesin ikinci bir şansı olması gerektiğini göz önünde bulundurarak bir yasa çalışması yaptık” dedi.