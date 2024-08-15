MAHKEME UBP'DE 8 ÖRGÜT SEÇİMİNE DAHA ARA EMRİ VERDİ

Ergün Yahat

Ulusal Birlik partisinde kurultay öncesi yapılan örgüt seçimlerinde yapılan itirazlar sonrası tüzük gereği yeni üyelerin oy kullandığı gerekçesi ile bugün Lefkoşa'da yüksek idare mahkemesi yapılan itiraz sonrasından Gazimağusa Sakarya,Hamitköy,Dikmen,Alaniçi Dipkarpaz Polatpaşa,Dipkarpaz Sancar ,Dipkarpaz Ersin Paşa Lefkoşa sur içi mahallesi kadın örgütü seçimlerine ara emri vererek yeni seçilen örgüt başkanlarının hükümsüz sayılması 23 Ağustos tarihinde verilecek kara kadar eski örgüt başkanlarının görevinde olacağı açıklandı.