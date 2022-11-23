Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önceki gün Mağusa Belediyesi’nde önemli bir toplantı vardı…
Cumhurbaşkanı Tatar belediye binasına giderek İsmail Arter ve Cem Dana ile özel bir toplantı düzenledi!
Konu tabi ki yerel seçimlerdi…
Zira burada parti içi muhalefet şiddetini artırarak sürüyor!
İsmail Arter her girdiği seçimde UBP’den değil bağımsız olarak girdi ve kazandı ama bu kez de UBP destekli bir adaylık bekliyordu, bu kez olmadı…
Geçtiğimiz aylarda yapılan toplantılarda Ersin Tatar’ın da isteğiyle Erdal Özcenk isminde karar alınmıştı!
Hatta Tatar bu konuda kamuoyu yoklaması da yapıldığını söylese de anketler hiçbir zaman partiliye açıklanmadı…
Dolayısıyla da kafalarda çok soru işaretleri oluştu!
Belediyedeki üçlü toplantı da kesin bir sonuç çıkmadı ama Arter ve Dana ortaya bir süre koydu…
Her ikisi de Cumhurbaşkanı Tatar’a Çarşamba yani bu akşama kadar süre verdiler!
Tatar düşüneceğini söyleyip ayrıldı…
…
Cumhurbaşkanı tatar bu konuda nasıl bir karar verecek ya da Başbakan ile görüşüp bu konuda onun da görüşünü alacak mı bilemeyiz ama artık Özcenk’in adaylığı çoktan açıklandığı için geri adım ihtimali yok gibi görülüyor…
Bir kere şunu söylemekte yarar var, Tatar ha keşke sadece Cumhurbaşkanlığı görevini yapıp seçim işlerine hiç karışmasaydı!
Yok birileri tarafından kendisine görev verildiyse işte onu bilemeyiz…
Eğer öyle olduysa bu görevi kabul etmeme gibi bir lüksü var mıydı, tabi ki yoktu!
UBP burada hatayı en baştan yaptı…
Adaylık konusunda orta olmayan sözde anketleri öne süreceğine ha keşke aday belirlemede partiliye gitse hatta bölgede geniş katılımlı bir anket yaptırsaydı kriz yaşanmayacak, kimsenin de başı ağrımayacaktı!
Erdal Özcenk de kesinlikle çok iyi bir isimdi ama UBP tabanı tepeden inme kararları artık onaylamıyor aksine partinin iradesine müdahale olarak görüyor…
…
Tatar bu akşam süre dolacağına göre eminiz ki Erdal Özcenk ile devam edileceğini söyleyecek…
Bu konuda hem Tatar’ın hem de Üstel’in aksi bir karar almasını beklemiyoruz!
Peki bundan sonra ne olacak, asıl önemlisi de bu zaten…
Bu arada Tatar’ın Maraş gezisinde Özcenk’i misafirlerine adayımız diye tanıtması, Arter’in fena halde içerlemesine neden oldu!
Yarın adaylık konusunda Lefkoşa’da açıklama yapması bekleniyor…
Bu sürede nasıl gelişmeler olur Arter’i razı edebilirler mi bu da bilinmezler arasında!
Aynı anda Cem Dana da yarın ya da Cuma günü yine Lefkoşa’da basın toplantısı yapmaya hazırlanıyor…
Arter’i bilmiyoruz ama Dana adaylığını açıklayacak işte o kesin bilgi!
Bu arada özel toplantıda kendilerinin bir şartla aday olmayacakları söylenmiş…
O da eğer bölgeli bir vekilin adaylığı olması halinde…
Mağusa’da gerçekten de UBP için işler çok karışık!
Eğer bir uzlaşma sağlanamaz ve tek adayda karar kılınmazsa oylar üçe bölünecek ve CTP burasını ellerini kollarını sallaya sallaya geri alacak…
…
Bu arada yerel seçimler için bir tespit…
Bir basın mensubu olarak bize de sıkı sorular geliyor ama biz de nabız yoklamıyor değiliz!
Gerçekten de insanların büyük çoğunluğunun derdi seçim filan değil…
Fanatik ve sıkı partililer elbette kendi adaylarına destek verip kazanacaklarına olan inançlarını belirtiyorlar ama seçimler mutsuz çoğunluğun umurunda bile değil!
Bu da demektir ki yerel seçimlerin kaderi bir kez daha kararsızlar tarafından belirlenecektir…
Aday olanlar bunu bir kenara not etsinler, ona göre değerlendirme yapsınlar…
…
Halkın Partisinde ise dün beklenen oldu ve Kudret Özersay tek başına kaldı…
Onun adına üzüldük ama eline gelen fırsatı yine kendisi tepti!
İlk genel seçimde 9 vekil çıkaran ve halkın gerçekten de umudu haline gelen bir partinin bu durumlara düşmesinin tek sorumlusu kesinlikle Kudret Özersay’dır…
Özersay başkanlığındaki partinin yerel seçimlerde tek bir aday bile gösterememesi başarısızlığın kesin göstergesidir!
Kudret hoca devam ederse yanlışlarına bir yanlış daha ekler…
En iyisi ben yapamadım deyip gitsin akademisyenliğine devam etsin!
Zaten okuldan ödenmeye çoktan başladı bile…
Daha hangi hedef için direnecek ki?
…
Peki Baybars, Rogers ve Manavoğlu, hatta diğer istifa edenler ne yapar?
Zira onların da ciddi bir oy potansiyelleri var…
Önümüzde de yerel seçimler!
Manavoğlu’nun eşinin Harmancı’nın ekibinden belediye meclisine aday olması istifa edenler için de bir gösterge olacaktır…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, önceki gün Mağusa’da yapılan çok özel toplantıda Arter ve Dana size bu akşama kadar süre verip cevap bekleyeceklerini söylediler bakalım son kararınız ne olacak merakla bekleniyor. Bu arada bölgedeki muhalifler de artık sevinçlerini gizleyemiyorlar, hakkınızda hayırlısı artık…
…
Sayın Kudret ÖZERSAY, dünük vekil istifalarından sonra artık yapacağınız tek icraat partinin kapısına kilit vurup akademik hayata dönme kararı olacaktır. İnat edip aksini yapmaya devam ederseniz elbette o da sizin kendi bileceğiniz bir iş olacaktır…
…
Sayın Oktay SADIKOĞLU, Lefkoşa’da belediye başkan adaylığınız konusunda hükümetten bir görev isteyip verilmediği için böyle bir karar ürettiğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada parti disiplin kurulunda adınızın da konuşulduğu söyleniyor bakalım sonuçları hep birlikte göreceğiz artık…
…
Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, dünkü istifa depreminden sonra yakın dostlarınız yeni bir siyasi oluşum için girişimde bulunabileceğiniz tahminlerinde bulunuyorlar. Başka bir partiye koltuk değneği olacağınıza yeni bir parti çok daha hayırlı olacaktır. Hatta tek bir erkek üye almamanız önerilir…
…
Sayın Akın AKTUNÇ, belediye seçimleri için yaşanan süreç nedeniyle kırgınlığınız elbet olacaktır ama yine de parti disiplininin ağır gelip parti adayınıza oylarınızı yönlendireceğiniz konuşulmaya başlandı. Bu konuda en iyisi aile fertlerini toplayıp ortak bir karar üretmek olacaktır…
…
Sayın İrfan GÜNSEL, GÜNSEL için devlete ortak olma çağrısı yaptınız ancak bu devlet eğer sizin ve diğer bankalardan kredi alarak maaşları ödüyorsa sizin gibi güçlü bir işletmeye nasıl ortak olsun ki? Bir de sakın ha bu işlere hükümeti karıştırmayın, o iş olacaksa da kesinlikle olmaz…
…
Sayın Fuat NAMSOY, Lapta belediyesini borç içinde bırakıp gitmeniz bölge halkı tarafından hala unutulmuş değil. Seçim ziyaretlerinde bu tür sorulara karşı hazırlıklı olmanız sizin ve ekibiniz için hayırlı olacaktır değil mi?
…
Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, dışarıdan su ithal edenler bizin yerli suyu yerden lere vurup bir de kanser yakıştırması yaptılar ya onları Allah’a havale ediyoruz ama siz yine de bu konuda geniş bir çalışma başlatın ki halkın sağlığına bir halel gelmesin…
…
Sayın Kemal ÖZTÜRK, önceki akşam BRT’de canlı yayında telefonunuz çalıp bir de kapayamayınca yayını durdurmak zorunda kaldılar. Ama süt ve ürünleri hakkında verdiğiniz bilgilerle biraz olsun kendinizi affettirdiniz, bir dahaki sefere aman dikkat…
…
Sayın Berber MAHMUT, bundan böyle sadece erkek berberliği değil unisex hizmet verme kararı aldığınız konuşuluyor. Bakalım Osmanlı erkeği olan müşterileriniz bu gelişme konusunda nasıl yorumlarda bulunacaklar merak ediyoruz doğrusu…