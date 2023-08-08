Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Maraş’ta, “Yaz Tatilinde Eğlenerek Öğrendiklerimizi Gösteriyoruz” etkinliği yapıldı.

Mağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, MAGEM Maraş bünyesinde 3-31 Temmuz tarihleri arasında geçen yaz tatili etkinliklerine katılan çocuklar, hem eğlendi hem de birçok alanda bilgi sahibi oldu.

Etkinlik, MAGEM Maraş’ta Vakıflar İdaresi Gazimağusa İyilik Gönüllüleri’nin sponsorluğunda düzenlendi.

Çocuklar MAGEM Maraş’taki çeşitli atölyeleri deneyimleme ve kendilerini geliştirme imkanı buldu. Çocuklar etkinlikte şişme zıp zıp balonlar ve en çok sevdikleri maskotlarla doyasıya eğlenirken, eski çocuk oyunları da oynadı.

MAGEM Maraş çocukları Cankan Bilgiç, Elif Belen, Lara Deniz Akan’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, çocuklar Güler Ulak eğitmenliğinde Dansla Dövüş Atölyesi’nde öğrendiklerini sergilerken, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi ile ortak yürütülen projelerin eğitmeni İlmiye Karaşahin ile ebeveynlerin de katılımıyla Yaratıcı Ritim Atölyesi gerçekleştirildi.

Eğitmen Mona Kashi Golzari ile resim atölyesinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcı tüm çocukların el iziyle MAGEM Maraş çocuklarının ağacı resmedildi.

Gazimağusa Belediyesi MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan, MAGEM Maraş çocukları adına etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Yarışan, MAGEM Maraş’ta artırarak yürüttükleri faaliyetlerde amaçlarının her yaştan bireye güven duyacakları ortamda ilgi alanlarına göre etkinlik sunmak olduğunu, yaz tatillerini teknolojik aletlerle geçirmek yerine MAGEM Maraş’ta fiziksel, zihinsel açıdan destekleyici faaliyet alanları yaratarak çıkılan yolda mutluluk verici katılımla tamamladıklarını belirtti.

Yarışan, 3 Temmuz günü sınıfların önünde bekleyen ailelerin ilerleyen günlerde kapıdan bırakıp ard arda süren atölyelerin bitiş süresinde geri gelebilecek kadar kendilerine güven duymalarının gurur verici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Atölyelerimizin birisinde çocuklarımıza sorduk, size kendisiniz şanslı hissettiren 3 şeyi yazın. Birinci cevap MAGEM Maraş’ta oyun oynamak oldu. Bu yürüdüğümüz yolun en güzel geri dönütü diye düşünüyorum. Bu hedefle MAGEM Maraş’ta faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Destek veren tüm ortaklarımıza da teşekkür ederiz.”