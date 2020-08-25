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Yürek dayanmaz

H&V Ajans yeni modellerinin tanıtımını gerçkleştirdi

25 Ağustos 2020 Salı 15:31
Yürek dayanmaz
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Hayriye Vurdu’nun sahibi H&V Ajans yeni modellerini basına tanıttı.

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Birbirinden güzel yeni modelleri ile önümüzdeki sezona çok iddalı giriş yapan H&V AJANS sektöründe en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan H&V Ajans sahibi Hayriye Vurdu; “Yeni sezon hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere H&V; Türkiye bağlantılı yapıyorum zaten büyük organizasyonlarımı son yarışmamda da hatırladığınız üzere Yıldırım Mayruk gibi duayen bir modacı, sanatçı Serdar Ortaç, Yavuz Bingöl, Uğurkan Erez , Deniz Akkaya gibi ünlüler oldu. Jürimde ilerleyen zamanlarda yaşadığımız bu süreçte düzeldiği zaman orda da ses getiren bir organizasyon gerçekleştirmek isterim tabi ki Uğurkan Erez Ajansla Kıbrıs’tada birlikte güzel projelerimiz olacaktır” dedi.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 15:38
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