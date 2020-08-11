banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1094
ALTIN
462.788
DOLAR
7.2194
STERLİN
9.5048
EURO
8.5112
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor

6 sene önce nikah masasına oturan ve bir çocuğu olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci bebeğine hamile olduğunun müjdesini verdi.

11 Ağustos 2020 Salı 14:04
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
banner337
banner351

Yıllar önce okuduğu şarkılarla isminden söz ettiren Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu'yla hayatını birleştirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Petek Dinçöz, ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı.

banner341
BEBEK BEKLİYOR

Metropol hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak için Bodrum'a yerleşen Petek Dinçöz, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından bebek patiği paylaşarak müjdeli haberi veren şarkıcıya sevenlerinden yorum yağdı. Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
AnneBebekPEYEK DİNÇÖZNikah Masası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan ile Sedef Altınbaş tek celsede boşandı
Bulut Akacan ile Sedef Altınbaş tek celsede boşandı
Hazar Ergüçlü: Dizide oynamayı çok özledim
Hazar Ergüçlü: Dizide oynamayı çok özledim
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu evlendi
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu evlendi
Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!
Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!
Ünlü isimden kötü haber geldi!
Ünlü isimden kötü haber geldi!
Çağın Kulaçoğlu Thrones Club'ı coşturdu
Çağın Kulaçoğlu Thrones Club'ı coşturdu
Türkülerle DAÜ’nün bu yılki konuğu Edip Akbayram
Türkülerle DAÜ’nün bu yılki konuğu Edip Akbayram
Dj'ler Thrones Club'ı müziklerle coşturdu
Dj'ler Thrones Club'ı müziklerle coşturdu
Zen Pırlanta Girne’de yeni mağazasını açtı
Zen Pırlanta Girne’de yeni mağazasını açtı
Güzel oyuncu da Survivor 2020 kadrosuna katıldı
Güzel oyuncu da Survivor 2020 kadrosuna katıldı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim