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Ünlü fenomen aşıyı kabul etmeyince İstanbul’da kaldı

Meksika’dan Avrupa’ya seyahat etmek üzere babası ile uçağa binen YouTube fenomeni Luisito Comunica, aktarma yapmak üzere İstanbul Havaalanına geldi. Ancak fenomenin babası, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmayan Çin aşısı Sinovac'ı yaptırdığı için uçağa alınmayınca rotaları değişti. Önce İstanbul'u gezmeye karar veren ünlü fenomen, “Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye’m. Şimdi eğlenme zamanı” dedi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14
Ünlü fenomen aşıyı kabul etmeyince İstanbul’da kaldı

Meksika'nın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan Luisito Comunica, babası ile Avrupa'ya gitmek üzere ülkesinden uçağa binerek aktarma noktası olan İstanbul Havalimanı’na geldi. Ancak ikilin seyahati “aşı” engeline takıldı.

Comunica sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, babasının Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği corona virüsü aşısını yaptırdığı için uçağa binmesine izin verilmediğini söyledi. Comunica havalimanında çektiği videoda, “Çok talihsiz bir durum. Babamın Sinovac aşısı var ve Avrupa'ya seyahat için kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bizi top gibi sektirdiler”

Durumu çözüme kavuşturana kadar Türkiye'de kalacaklarını dile getiren sosyal medya fenomeni, “Yani Sinovac aşınız varsa bilin ki Avrupa’ya seyahat edemiyorsunuz” dedi. Comunica Avrupa’nın kendilerini kabul etmediklerini işaret ederek, “Bizi resmen top gibi sektirdiler” diye konuştu.

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Sırbistan’a gidecekler

Luisito daha sonra paylaştığı videoda havaalanında birçok görevli ile görüştüklerini, bir görevlinin aşı problemi yaşamayacakları bir ülkeye seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ve Sırbistan'a geçmeye karar verdiklerini söyledi.

Daha önce Türkiye'ye gelen ve Türkiye’yi çok beğendiğini dile getiren Comunica, babasının da Türkiye’yi tanımasını istediği için yolculuk planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Bir süre Türkiye'de kalacaklarını dile getiren Comunica, daha sonra Sırbistan'a geçeceklerini söyledi.

“Benim güzel Türkiyem” 

İstanbul gezisinde çektiği videosunda Boğaz’dan geçerken müzik eşliğinde eğlendiği görülen Comunica paylaşımına, “Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiyem. Şimdi eğlenme zamanı” notunu düştü.


Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarından birini yaptıranların girişine izin veriliyor. Ancak İspanya gibi bazı üye ülkeler ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Sinovac aşısını yaptıran yolcuların da ülkeye girişinin mümkün olduğunu belirterek söz konusu kişileri ülkeye kabul ediyor.

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