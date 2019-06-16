Tatlıses vurulduğu geceyi hatırlattı ve şunları söyledi...

İbrahim Tatlıses çocuklarının fotoğraflarıyla kutladı

Sadece başarılı müzik kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatında yaşadığı ilişkiler ve bunlardan sahip olduğu çocuklarıyla da magazin gündeminden inmeyen İbrahim Tatlıses, içinde bulunduğumuz günle ilgili son derece duygusal bir paylaşımda bulundu. Babalar Günü’yle ilgili olarak duygusal bir metin kaleme alan ve bunu çocuklarının ve babasının olduğu fotoğraflarla oluşturulmuş bir video ile takipçilerine ulaştıran Tatlıses şunları yazdı:

“Ben terbiyemi, işimi, aşımı kazanmayı, emek vermeyi babamdan öğrendim… BABAM bana bütün hayat derslerini verdi, onu kaybettiğim gün ben de hayattaki ilk sınavımı verdim, büyüdüm… İyi bir baba olmaya çalıştım evlatlarıma, babamdan aldıklarımı verdim bende… Yeniden hayata döndüğüm o saatlerde, istemeden de olsa büyüdüler bir gecede! Hiçbir zaman kızdığımı saklamadım, en çok da sevdiğimi belli ettim. Yanınızda olan babanıza sarılın, kıymetini bilin! Kalan sağlar sizindir; göçüp gidenlere de rahmet olsun! Babalar gününüz kutlu olsun…”