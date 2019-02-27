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Survivor'da elenen isim şoke etti...

Survivor'da kim elendi, sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. Atakan, Bora ve Kaan'ın yer aldığı güçlü eleme potasında bir yarışmacı Survivor Türkiye - Yunanistan'a veda etti. Elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da elenen isim şoke etti...

Survivor'da kim elendi, sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. Atakan, Bora ve Kaan'ın yer aldığı güçlü eleme potasında bir yarışmacı Survivor Türkiye - Yunanistan'a veda etti. Elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:04
Survivor'da elenen isim şoke etti...

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım Yunanistan olmuş ve Türk takımı arasında yapılan oylama ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonucu Atakan, Bora ve Kaan eleme adayı olmuştu. Survivor'a veda eden isim dün akşam konseyde belli oldu. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Kaan Güvenilir oldu. Survivor'a veda eden Kaan, 2 hafta önce yarışmaya katılmıştı.

KAAN'IN SON SÖZLERİ

Üzücü tabi. Yani kendi performansımı gösteremeden elenmek çok üzücü. Eminim ki çok daha farklı lanse edecektim kendimi. Yeni alışıyordum. Önemli değil. Burada iki hafta bulunmak benim için keyifti. Her şeye şükretmeyi öğrendim

Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çok fazla diyecek bir şey yok. Hakkımda hayırlısı olsun.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Survivor Kaan Güvenilir 1990 doğumlu. Kaan Güvenilir TV8’de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde başrol oynayan Kaan Güvenilir’in 9 kardeşi var ve Kaan Güvenilir birçok yeteneğiyle adından sıkça söz ettirdi.. Kaan Güvenilir İstanbul'da yaşamaktadır. Kaan Güvenilir 1,80 boyunda ve 84 kilodur.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam Türkiye takımında yarışan kadınlar ve erkekler arasında iletişim oyunları oynandı. Zorlu oyunu kadınlarda Seda kazanırken, erkeklerde ise oyunun galibi Hikmet oldu.İletişim oyununu kazanan yarışmacılar, seçtikleri ikişer kişi ile ailelerinden gelen mesajları okudu...

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 16. yeni bölümünde eleme ve iletişim oyununun yanı sıra ödül oyunu da oynandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve son ana kadar nefesleri kesen ödül oyununu 10-8 skorla Türkiye takımı kazanmayı başardı.

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