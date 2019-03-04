Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor’da seyircilerin heyecanla beklediği ikinci dokunulmazlık oyunu dün oynanadı. Survivor ikinci oyunda Yunan takım oyunu alıp dokunulmazlığı finale oyununa bıraktı. Son saniyeye kadar mücadeleye sahne olan Survivor’da Yunanistan final oyunun 3-2 kazanarak dokunulmazlığı kazandı. Survivor elenme adayları ise Ecem, Okay ve Hakan oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Çok kritik bir oyunla birlikteyiz çünkü kazandığınız bir oyun var, avantaj sizde ama kazanmanız gerekiyor. Geçen hafta bu noktada oyunu kaybettiniz ve değerli bir arkadaşınızı kaybettiniz.

Yusuf: Avantajlıyız. Geçen haftada avantajlı gelmişti sonuç iyi olmadı. Bu kez aynı hataları yapmayacağı ve konseyde rahat olan taraf olmak istiyoruz.

Survivor dokunulmazlık oyununu Yunanistan takımı kazandı.

Yunanistan: 10 Türkiye: 9

KYRİAKOS SAKATLANDI AMA DEVAM ETTİ

Survivor Türkiye Yunanistan on sekizinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Hakan’a karşı mücadele eden Kyriakos, parkurda bir sakatlık yaşadı. Ayağını burkan Kyriakos, doktor izniyle oyuna devam etti.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Konsey Türk takımı için. Maalesef bu hafta da Türkiye takımında bir isim veda edecek. İki haftadır aynı durumu yaşıyoruz. Sayınız şu an size yüksek gelebilir ama haftalar geçtikçe azalacaksınız bu durum size sıkıntı yaratır. Önümüzde uzun vakit var. Bunun dışında çok üst düzey bir oyun seyrettik. Bu heyecanı yaşamak ayrı bir zevkti. Güzel bir haberle başlayalım.

Haftanın performans birincileri belli oldu. Erkeklerde performans birincisi yüzde 65 ile Hikmet birinci oldu. Kadınlar ise yüzde 45 ile Sude oldu.

FİNAL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor’un 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Yunanistan oldu.

Yunanistan: 3 – Türkiye: 2

Bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyunlarından sadece 1’ini kazanmayı başaran Türkiye takımı elenme adayları çıkaracak.

DOKUNULMAZLIK SONRASI SABRİYE VE BORA TARTIŞTI

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında kaybedilen dokunulmazlık finalinin ardından parkur kenarında yapılan sohbette yarışmacılar konseyde nasıl bir karar vereceklerini konuştu. Bu sırada Bora ile Sabriye arasında gerginlik yaşandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK

Erkeklerde: Bireysel dokunulmazlık ödülünü Yusuf kazandı.

Kadınlarda: Bireysel dokunulmazlık ödülünü Melisa kazandı.

SURVİVOR'DA ELENME ADAYLARI

Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ecem ilk elenme adayı oldu.

Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Melisa ikinci elenme adayı olarak Okay'ın adını söyledi.

Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Yusuf ise elenme adayı olarak Hakan'nın adını söyledi.

Böylece ilk haftanın elenme adayları; Ecem, Okay ve Hakan

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Bora: İlk etabı aldık, önemliydi. İkinciyi de alırız inşallah. Biz “bitti” demeden bitmiyor hiçbir oyun. Oyun sırasında Hikmetle bir mevzu yaşadık. Mevzu yok da yani, orada şey yaptık tartışmadık aslında ben orada ne olduğunu da söyleyeyim size. Dalga geçtiler Sabriye’yle. Ayıp ediyorsunuz dedim ben de. Hikmet orda iyi niyeti ile şey yaptı, ben de orada sinirli olduğum için biraz Hikmet’e sinirlendim gibi oldu. Orda seni kırdıysam kusura bakma.

Hikmet: Sorun değil ya öyle olur şeyler. Ben normal karşılıyorum.

Yusuf: Dokunulmazlığın ilk etabını aldık biraz rahatız ama de kazanmamız gerekiyor. Bu kez geçen haftada yaptığımız gibi hata yapmayacağız.