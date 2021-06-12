banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu!

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve 2015 Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Camelo Lopez'in yaşadıkları Sarıyer'deki villasındaki terasın kapısını kırdırmak isteyince komşusu karşı çıktı. Çıkan tartışmaya dahil olan Sarıkabadayı'nın asistanı, komşuyu tehdit ettiği gerekçesiyle davalık oldu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 18:26
Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu!
banner337

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez ile evlilik için Sarıyer'de bir villa kiraladı. Villaya tadilat yaptırdıktan sonra ikamet etmeye başlayan ünlü şarkıcı, terasın kapısını kırdırmak isteyince komşularıyla tartıştı.

TARTIŞMAYA ASİSTANI DA DAHİL OLDU

Ünlü şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmakların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan Uğur Cebeci ise bu duruma itiraz ettiği için Soner Sarıkabadayı'nın asistanı Yılmaz tarafından tehdit edildiği iddia etti. Site müdürü Cem Güldalı'nın da tartışmada olduğu ve Volkan Yılmaz'ın "Ben kırdırayım, kendisi mahkemeye versin" şeklinde site müdürüne sitemde bulunduğu öğrenildi.

banner341
SİTE SAKİNİ, ŞARKICININ ASİSTANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları olay sonrası site sakini Uğur Cebeci, karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcının mutfak önündeki etrafı demirle çevrili kapıyı kırmak istemesi ardından asistanı tarafından tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.

İFADESİNDE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Yılmaz, terasın kendilerine ait olduğunu, buna rağmen daireye ait olan teras katına kapı ekleyerek kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü. Daire planlarında terasın kendilerine ait olduğunun görünmesine rağmen Uğur Cebeci'nin mülkiyet haklarını engellediğini belirterek "Burası Soner Bey'in kullanımına ait. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım" açıklamalarında bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 12.06.2021 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali, Serdar Ortaç'ın kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi
Mali, Serdar Ortaç'ın kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi
Ayrılık sonrası yalnız ve üzgün
Ayrılık sonrası yalnız ve üzgün
Baba-kızdan sürpriz proje
Baba-kızdan sürpriz proje
Özcan Deniz'den İranlı modacıya ilan-ı aşk
Özcan Deniz'den İranlı modacıya ilan-ı aşk
Kim Kardashian koruma kararı aldırdı
Kim Kardashian koruma kararı aldırdı
Afrodit’in adasında aşklarını yaşıyorlar
Afrodit’in adasında aşklarını yaşıyorlar
"Son iki senemin özeti"
"Son iki senemin özeti"
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu!
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu!
Işın Karaca'nın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu..
Işın Karaca'nın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu..
Orhan Gencebay'dan kötü haber!
Orhan Gencebay'dan kötü haber!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim