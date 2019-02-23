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Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:16
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, aynı yatakta poz verdi

Acun Ilıcalı'dan anlaşmalı olarak boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, dün sevgilisiyle aynı yatakta tek tek poz verdi.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor. Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AYAKKABI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Sosyal medya sayfasından  hikaye paylaşan Şeyma Subaşı’yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu. Şeyma’nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia’ya ait.

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