Sevgilisinin sözleri hayatını değiştirdi

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

MAKYAJLA İLGİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI

Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

DUDAKLARINI BEĞENMİYORDU

Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.

BU SÖZLER ONU ÇOK ETKİLEDİ

Kylie Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

KOZMETİK MARKASI KURDU

Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında üç yaşında bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf etti. Jenner "Hoşlandığınız birinden dudaklarınızla ilgili sözler duymak beni etkiledi" diyerek sözlerini sürdürdü.

'KENDİMİ ARZULANABİLİR HİSSETMİYORDUM'

Jenner, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı: "Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."

DUDAK KALEMİ İŞE YARAMADI

Jenner sonra da bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip dudak dolgusu yaptırdığını söyledi. Kylie Jenner, estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını sözlerine ekledi.

İDDİALARA ÖNCE SESSİZ KALDI

Kylie Jenner'ın yüzündeki ilk değişiklikler, 2014 yılında dikkat çekmeye başladı. O sırada 17 yaşındaydı ve irileşmiş dudakları gözlerden kaçmadı. Fakat bir yıl boyunca dudaklarına dolgu yaptırdığı iddiaları hakkında suskun kaldı.

BAŞKA ESTETİK YAPTIRDI MI?

Bundan bir yıl sonra Kylie Jenner'ın yüz şekli de değişmeye başladı. Yüzünün bazı bölgelerinin dolgunlaşması bir yana bazı estetik cerrahlar, Jenner'ın burnunu yaptırdığını da ileri sürmeye başladı. Fakat Jenner bu iddiaları yalanladı.

GÖĞÜS ESTETİĞİ BİLMECESİ

Kylie Jenner, o süreçte göğüs estetiği yaptırdığı vücudundan yağ aldırdığı iddialarıyla da gündeme geldi. Fakat her seferinde de sadece dudaklarını büyüttüğünü başka bir estetik operasyon yaptırmadığını savundu.