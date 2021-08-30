Doğuş’un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak şarkıcıyı tekneye çıkardı.
Şarkıcının doktorunun, “1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi” dediği öğrenildi.
Antalya'da ailesiyle tatil yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.
Doğuş’un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak şarkıcıyı tekneye çıkardı.
Şarkıcının doktorunun, “1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi” dediği öğrenildi.