banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde arkası
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Başbakan bir şekilde elini masaya vurmalı!
Başbakan bir şekilde elini masaya...
108'i yerel 140 pozitif vaka
108'i yerel 140 pozitif vaka
banner376

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Antalya'da ailesiyle tatil yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:28
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Doğuş’un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak şarkıcıyı tekneye çıkardı.

banner341
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Şarkıcının doktorunun, “1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi” dediği öğrenildi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı!
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı!
Mirasından men etti
Mirasından men etti
Büyük acısına rağmen sahnede
Büyük acısına rağmen sahnede
Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor
Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor
Norveç'te Photoshop kullandığını gizlemek suç sayılacak
Norveç'te Photoshop kullandığını gizlemek suç sayılacak
Ünlü fenomen aşıyı kabul etmeyince İstanbul’da kaldı
Ünlü fenomen aşıyı kabul etmeyince İstanbul’da kaldı
Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet hayatını kaybetti
Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet hayatını kaybetti
Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı
Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı
Rihanna bara alınmadı
Rihanna bara alınmadı
Aşk pozuna iltifat yağdı
Aşk pozuna iltifat yağdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim