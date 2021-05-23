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Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu!

Alev Alev dizisiyle yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan Hazar Ergüçlü, önümüzdeki hafta final yapacak Alev Alev dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıktı. Ergüçlü'nün tatilden paylaştığı pozlar çok sayıda beğeni aldı.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:57
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu!
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Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, dizinin final yapması nedeniyle, sahnelerini çekip tatile çıktı. Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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FOTOĞRAFLARINI SEVGİLİSİ ÇEKİYOR

Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar ErgüçlüTürkiyeDiziSinemaMagazin
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