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Özcan Deniz'den İranlı modacıya ilan-ı aşk

Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

30 Mayıs 2021 Pazar 18:59
Özcan Deniz'den İranlı modacıya ilan-ı aşk
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Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını ilan etti. Deniz şu ifadeleri kullandı: "Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN.."

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İranlı modacı Samar Dadgar ise Özcan Deniz'e şu sözlerle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."

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