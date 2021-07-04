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Mirasından men etti

Trilyoner Peter Bing; torunu olan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’in oğlu Damian’ı ve üvey kız kardeşi Kira Kerkorian'ı mirasından men etti.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:28
Mirasından men etti

Geçen yıl intihar eden Amerikalı iş adamı Steve Bing’in (54) eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira Kerkorian (21) ve ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’den doğan Damian (17), dedelerinin açtıkları dava ile karşı karşıyalar.  Bing’in babası trilyoner Peter Bing; mirasından pay alamamaları için Kira le Damian’ı torunluktan reddetti.

EVLİLİK DIŞI DOĞDUKLARI İÇİN 

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Bing, evlilik dışı dünyaya geldikleri için iki kardeşi mirasçıları arasından çıkardı ve vasiyetinde yer alan torunlarının sayısını yarıya indirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Elizabeth Hurley, oğlunun en az 180 milyon dolarlık mirastan men edilmesine isyan etti. Naomi Campbell, Hugh Grant ve Tamara Mellon gibi isimler de İngiliz modele destek oldu.

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