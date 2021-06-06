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Mali, Serdar Ortaç'ın kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi

Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katılan şovmen Mehmet Ali Erbil, eskiden çok yakın olduğu arkadaşı Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığı hakkında konuştu. Erbil, Ortaç'ın evinde kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi.

06 Haziran 2021 Pazar 22:41
Mali, Serdar Ortaç'ın kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi
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40 programına konuk olan Mehmet Ali Erbil yakın dostu Serdar Ortaç'ın kumar alışkanlığı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Hastalığından dolayı uzun süren iyileşme süreci sonrası ilk kez Jülide Ateş'in programına çıkan Mehmet Ali Erbil, "Serdar Ortaç'la dostluğunuza ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz, asla. Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk, şunu bırak artık dedik, nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaybettiklerine bak önce bir ya. Neler kaybetti benim canım arkadaşım, neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. "

"O kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı. O da öyle deşarj oluyor. Besteyi oradan etkilenerek yapabiliyor diyelim... Bütün telif haklarını sattı, buraya kadar geldi durum."

"Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı, telif haklarını satmak ne demek ya? Ne için sattığını biliyor musunuz? Evinde kumar oynamak için sattı. Ben çok yakın arkadaşıyım, bunu benden iyi kimse bilemez."

"Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası sattığı adama gidiyor. O parayı aldı kumarda bitirdi. O bizden vazgeçmez, biz de ondan vazgeçmeyiz ama vazgeçemiyoruz kumardan."

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