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Kuzeyin oğlu yenilediği repertuarıyla Kıbrıs’ı büyüledi

Kuzeyin oğlu yenilediği repertuarıyla Kıbrıs’ı büyüledi

28 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Kuzeyin oğlu yenilediği repertuarıyla Kıbrıs’ı büyüledi

KUZEYİN OĞLU YENİLEDİĞİ REPERTUARIYLA KIBRIS’I BÜYÜLEDİ

Kuzeyin oğlu Volkan Konak Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu. Repertuarında geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı Dalya albümünden şarkılara yer veren Konak’a alaınıdolduran 1500 kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Usta yorumcu sevilen şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle kendisini izlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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YENİ PROJEDE İYİ KIZIM

Volkan Konak konseri dinleyeme gelenler arasında ise sürpriz bir isim vardı.Geçtimiz aylarda final yapan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Selin karakterine hayat veren Ecem Baltacı, tatil icin geldiği yavru vatan Kıbrıs'ta basin mensupları ile ayak üstü sohbet etti.Kıbrıs'a ilkkez geldiğini söyleyen genç oyuncu, "Buralar gerçekten çok güzelmiş arayıpta bulamadığım yerlerden biriymiş, onu anladım." derken oynadigi kötü kız rolündense pek mennun olmadığını söyledi.Baltaci, " Yeni projeler ile görüşüyorum.Yine dram olacak ama iyi kızı oynayacağım.Tabi bizim işimiz, hangi rol olursa oynarız tabikide" dedi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'LA KAVGALI DEĞİLİZ

Ecem Baltacı, aşk hayatı hakkında da konuşurken " Aşk şuan bana uzak.Kariyerim şuan için daha önemli.O yüzden aşk bu aralar bana yakın değil " cevabını verdi.Gectigimiz yıllarda sette Çağlar Ertuğrul ile kavga ettiği haberleri gündeme gelen oyuncuya "Çağlar bey ile halen kavgalımısınız" sorusu karışısında şaşıran Baltacı, " Böyle bir soru beklemiyordum.Eve konuşuyoruz, aramızda bir sorun yok." diyerek konseri takip etti.

Son Güncelleme: 28.07.2019 12:45
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