Kim Kardashian koruma kararı aldırdı

Kim Kardashian cuma günü, ona aşık olduğunu söyleyen ve evine girmeye çalışan saplantılı bir takipçisi için geçici koruma kararı aldırdı.

32 yaşındaki Charles Peter Zelenoff’un, Kardashian ile fiziksel bir ilişki kurmaya çalışırken realite show yıldızını korkuttuğu için Kardashaian’ın avukatı Shawn Holley, koruma kararı aldırdı.

Kim, TMZ tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre adamın fiziksel bir ilişki kurma arzusunu sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ettiğini ve evine girmeye çalıştığını iddia ediyor.

İki mahkumiyet kararı bulunan Zelenoff’un, Kardashian’ın evinin önünde videolarda çektiği öne sürüldü. Ayrıca Kardashian adresini hiç paylaşmadığı halde Zelenoff'un evini bulmasından korktuğunu da ifade etti.

40 yaşındaki televizyon yıldızına Zelenoff ile olan ilişkisi sorulduğunda ise Kim onun sadece takıntılı bir hayran olduğunu söyledi. Mahkeme, Zelenoff’un Kim’e 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.