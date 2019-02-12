Jennifer Lopez’den gecenin sonu pozu

Kısa bir süre öncesine kadar uyguladığı diyet sonrasında son derece formunda görünen Jennifer Lopez cesur sahne kıyafetleriyle büyülerken yaptığı danslarla da mesleğinde ne kadar profesyonel olduğunu gösterdi. Geceye iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi eski sporcu Alex Rodriguez ile katılan Lopez bu yoğun geçen gecenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Yatmadan önce odalarında çektiği bir kareyi takipçileriyle paylaşan Lopez bu karenin altına; “Gecenin sonu sadece biz” notunu düştü.