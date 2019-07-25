İnciraltı Meze Restoran İnci Mercan ile coştu

Güçlü sesi, kendine has vokal tarzı ve dijital ortamda canlı söylediği şarkılardaki performansı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşan İnci Mercan, Kuzey Kıbrıs’ın incisi İncir Altı Meze Restoran’da sevenleriyle buluştu.

Müziğe olan tutkusu sebebiyle öğretmenliği bırakarak 2008 yılından bu yana profesyonel sahne hayatına başlayan Mercan, Türkiye’nin sayısız mekânında sahne alarak Türk halkının kısa bir sürede sevgisini kazanan sanatçıyı Mağusa’da sevenleri ile buluşturan mekân sahibi Hasan Caner ise, “Mağusa’da daha önce sahne almamış ünlü bir ismi müşterilerimiz ile buluşturduk. Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mağusa’da eğlence sektörünün domino taşlarından biri olan İncir Altı Meze Restoran’da en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren İnci Mercan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuklara unutulmaz keyifli dakikalar yaşattı. (MHA)