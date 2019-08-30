Hülya Avşar'dan 'duş sonrası' pozu!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün yaptığı paylaşımla talkipçilerini heyecanlandırdı. Avşar, duş sonrası havluya sarılı halde poz verdi. 55 yaşındaki Avşar kızının bu cesur pozu 20 binin üzerinde beğeni aldı.