Magazin dünyasının renkli simalarından Hülya Avşar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Hülya Avşar'dan 'duş sonrası' pozu!
Magazin dünyasının renkli simalarından Hülya Avşar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
30 Ağustos 2019 Cuma 16:56
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün yaptığı paylaşımla talkipçilerini heyecanlandırdı. Avşar, duş sonrası havluya sarılı halde poz verdi. 55 yaşındaki Avşar kızının bu cesur pozu 20 binin üzerinde beğeni aldı.
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