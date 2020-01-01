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Hadise yine çok cesur!

Hadise yine çok cesur!

01 Ocak 2020 Çarşamba 12:46
Hadise yine çok cesur!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı, adeta göz kamaştırdı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini büyüledi.

CESUR BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

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Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, bacak dekolteli pozunu "La Dolce Vita!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIRMIZI ELBİSESİ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALMIŞTI

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaşmıştı.

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