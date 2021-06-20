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Hadise, Kaan'a "Bay bay" dedi!

Son çıkardığı şarkısıyla sevenlerinden tam not alan Hadise yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi. Güzel şarkıcı eski aşkının tüm izlerini böylelikle hayatından silmiş oldu.

20 Haziran 2021 Pazar 12:27
Hadise, Kaan'a "Bay bay" dedi!
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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çifti ilişkilerini noktaladı.

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ı takipten çıkararak ayrılık sinyallerini veren şarkıcı, yeni bir hamlede bulunmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi.

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Hadise biten ilişkisinin ardından Yıldırım'a ait tüm izleri evinden sildi.

Başarılı şarkıcı bu olayın ardından evinden de taşınma kararı aldı.

Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamıştı.

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