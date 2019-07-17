Ülkemizin sevilen sanatçılarından, Asbank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Tekbaş'tan yeni bir single..''Oysa ben''.
1995 yılında Profesyonel iş yaşamına girmesi ile birlikte özel ve sosyal yaşamında söz ve müzikleri kendisine ait bestelerini seslendirerek ve sosyal platformlarda paylaşarak müzik yaşamına devam ediyor.
Ömürlük Masal ve Aralık Sabahı şarkılarından sonra ,Son olarak çıkardığı Sözü ve müziği kendisine ,düzenlemesi Utku Yerebakan’a ait Oysa Ben adlı şarkısı ile dikkatleri çekiyor.
Şarkıyı dinlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=A6fpqEOhwJE
Son Güncelleme: 17.07.2019 17:31