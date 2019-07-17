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Ercan Tekbaş'tan yeni bir single...''Oysa ben''

Ercan Tekbaş'tan yeni bir single...''Oysa ben''

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:26
Ercan Tekbaş'tan yeni bir single...''Oysa ben''

Ülkemizin sevilen sanatçılarından, Asbank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Tekbaş'tan yeni bir single..''Oysa ben''.

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Tekbaş, Çukurova Üniversitesi’nde okuduğu dönemde amatör olarak gitar çalarak müziğe başladı.1995 yılına kadar çeşitli orkestralar,müzik grupları ve münferit olarak  Adana,İzmir ve İstanbul’daki çeşitli mekanlarda vokalist ve gitarist olarak profesyonel müzik yaptı.
1995 yılında Profesyonel iş yaşamına girmesi ile birlikte özel ve sosyal yaşamında söz ve müzikleri kendisine ait bestelerini seslendirerek ve sosyal platformlarda paylaşarak  müzik yaşamına devam ediyor.
Ömürlük Masal ve Aralık Sabahı şarkılarından sonra ,Son olarak çıkardığı Sözü ve müziği kendisine ,düzenlemesi Utku Yerebakan’a ait Oysa Ben adlı şarkısı ile dikkatleri çekiyor.
Şarkıyı dinlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=A6fpqEOhwJE

Son Güncelleme: 17.07.2019 17:31
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