En moda magazine ve en moda prodüksiyon tarafından hazırlanan ve içeriğinde moda, güzellik, sağlık ve eğlence olan en moda uluslarası ödül töreni.Kıbrıs adasına ait uluslarası tek ödül törenidir. Her yıl geleneksel olarak yapılan tören bu yıl 15 haziranda la Nauba da gerçekleşecek. Ana sponsorluğunu sun valley in üstlendiği gecenin platinium sponsorları ise ms.tery, kont valantine, alphatempa,artelab,coinalsat , mac cosmetic, avon , fitness by lalgibi firmalar oldu.En moda dergisi ,2012 yılında Özer Akkeleş tarafından kurulmuştur. Dergi kurulduğu günden itibaren yaptığı organizasyonlar ve ödül törenleri ile meşurdur. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen en moda uluslararası ödül töreni dünyanın 7 kıtasından birbirinden ünlü sanat ile uğraşan kişiyi bir araya getirmektedir. Kıbrıs da gerçekleşen bu ödül töreninin amacı dünyaca ünlü şarkıcı,model,tasarımcı veya sanat alanında kendini ıspatlamışkişilerin başarılarını taçlandırmaktır. en moda uluslararası ödül törenine katılacak bazı kişilerin isimleri ;
Mohombi (Grammy Ödüllü dünyaca ünlü)
• İtalya: Adam Clay
• Avustralya: Faydee
• Mısır: Rana Samaha
• İtalya: Sonia Carapezzi
• Azerbeycan: Jeyla
• Bulgaristan: Andrea
• Lübnan: bashar al jawad
• İran: Ashkan Mohammadian
• Romanya: Alex Mica
• Moldova: Natalia Gordienco
• Lübnan: Shiraz
• Amerika: Demetra George
• Arnavutluk: Ciljeta
• Yunanistan: Claydee
• Fransa: Willy William
• Romanya :Otilia
• Romanya : Anda adam
Gibi ünlülerin katılı mı ile gerçekleşecek olan 2022 ödülleri her yıl olduğu gibi yankı uyandıracak. Brt den canlı yayınlanacak gece en moda sosyal medyalarından da izlenebilecek. Gelen ünlülerin Showları ve performansları tam bir şölen havası yaratacak. Gelen sanatçıların yapacağı showlar kıbrısda yapılan en büyük müzik festivali olma özelliğini koruyacak.