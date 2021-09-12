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Bülent Ersoy parmağında servet taşıyor!

12 Eylül 2021 Pazar 22:08
Bülent Ersoy parmağında servet taşıyor!

Pahalı mücevherleriyle sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, en son Bodrum konserinde taktığı pırlanta yüzükle konuşuldu. Servet değerinde olan yüzüğe Türkiye’deki kuyumcular fiyat biçemedi.

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Usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da konser vermiş, taktığı pırlanta yüzüğüyle uzun süre konuşulmuştu.

Ersoy’un sahnede ilk kez taktığı yüzüğünün fiyatı servet değerinde. Pandemi döneminde Los Angeles’tan özel olarak getirttiği 40 karatlık özel pırlanta yüzüğün ortalama fiyatını Türkiye’deki bazı usta kuyumculara sordum. Kuyumcular bile yüzüğe fiyat biçemedi.

Bülent Ersoy, yaklaşık 40 karatlık pırlanta yüzüğünü yakın zamanda aldığını belirtti.

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