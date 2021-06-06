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Ayrılık sonrası yalnız ve üzgün

Jennifer Lopez'den ayrılan Alex Rodriguez tek başına yemekte

06 Haziran 2021 Pazar 21:00
Ayrılık sonrası yalnız ve üzgün
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Nisan ayında ortak açıklamayla Jennifer Lopez'le ayrıldıklarını duyuran Alex Rodriguez, bekarlık günlerinde tek başına yemek yerken görüntülendi. Jennifer Lopez'in son günlerde eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden birlikte görüntülenmesinin yanında Rodriguez'in yalnız ve hüzünlü hali dikkat çekti.

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ikilisi, nisan ayında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. 51 yaşındaki Lopez, eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelirken, 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez henüz bekar hayatı yaşıyor.

Rodriguez, dün tek başına yemek yediği esnada paparazzilerin objektifine takıldı.

Rodriguez, New York’ta Pitti adlı mekanda akşam yemeği yerken görüntülendi.

Masasında dört şişe su ve birden fazla bardak bulunduğu görülen Rodriguez’in, fotoğrafları çekilmeden önce yanında başkalarının da bulunmuş olabileceği tahmin edildi.

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Rodriguez'in tek başına yemek yerken çekilen fotoğraflarında hüzünlü ifadesi dikkat çekti.

Hafta başında Instagram’da In the Heights adlı filmin tanıtımını yapan Rodriguez, filmin ABD’de sinemalara ve HBO Max kanalında 11 Haziran’dan itibaren geleceğini duyurarak, “Ben Washington Heights’ta (New York’ta bir semt) doğdum, dolayısıyla bu harika topluluk ve hayat tarzıyla ilgili her şeyi biliyorum. Filmi görmek için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurmuştu. İkili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."

İKİLİNİN AŞK DEFTERİ

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

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