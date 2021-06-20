Aşk pozuna iltifat yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve modacı Başak Dizer çifti, Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün törenine katıldı. Tatlıtuğ, geceden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı ve ünlü çiftin aşk karesi hayranlarından tam not aldı.

Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

Rıza Kocaoğlu, Engin Öztürk, Cansu Dere, Ece Sükan gibi pek çok ünlünün katıldığı gecenin yıldız davetlileri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oldu.

Düğünden yapılan pek çok paylaşımda Tatlıtuğ-Dizer çifti de yer aldı.

Uzun bir aradan sonra eşi ile fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ, deyim yerindeyse 'sosyal medyayı salladı'. Tatlıtuğ'un sadece kalp emojisi ile yayımladığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Dünyanın en güzel çifti", "Sizin kadar yakışan başka çift yok" gibi yorumlarda bulunarak ünlü çifte iltifatlarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.