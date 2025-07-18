İspanya'nın başkenti Madrid'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarından kaynaklanan duman, gökyüzünü kapladı.

Madrid'in 50 kilometre güneybatısında yer alan Mentrida kasabası civarında orman yangını çıktı.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu yangından kaynaklanan duman, Madrid'de gökyüzünün tamamen kaplanıp turuncu bir görüntünün oluşmasına yol açtı.

Gana'da M çiçeği vaka sayısı 197'ye yükseldi
Gana'da M çiçeği vaka sayısı 197'ye yükseldi
İçeriği Görüntüle

Yangınların henüz kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve pencerelerini kapatmalarını tavsiye etti.