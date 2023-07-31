Haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Madonna, hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi ve ailesine teşekkür etti.

Amerikalı şarkıcı hastaneden taburcu edilmesinden tam bir ay sonra Instagram hesabından, fotoğraflarla birlikte "aile ve arkadaşların verdiği sevgi en güzel ilaç" mesajını paylaştı.

New York'ta bir hastanede yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran'da taburcu olan 64 yaşındaki Madonna'nın tedavisine evde devam edilmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinden başlaması planlanan dünya turnesi de ertelenmişti.

6 çocuk annesi olan Madonna Instagram'daki mesajında "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz... Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular" yazdı.