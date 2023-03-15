Sendikalar: “Dayatmaya karşı mücadeleye hazırız”







Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Maaşlardan kesintiyi de öngören depreme yönelik yasa önerisi, 14 sendika tarafından Meclis önünde protesto edildi.

Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan sendikalar, maaşlardan gönüllük esasıyla kesinti yapılabileceğini ifade ederek “Dayatmaya karşı mücadeleye hazırız” mesajı verdi.

İlk sözü alan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ilgili yasa önerisinin görüşüleceği komiteye davet edildiklerini, toplantılara katılarak görüşlerini ifade ettiklerini söyleyerek, “Her 3 günde bir aynı şeyleri anlatacak halimiz yok, o yüzden bugünkü toplantıya katılmadık. Kesinti gönüllülük esasına göre yapılır. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bunu kaç defa daha anlatacağız?” dedi.

Eğer depreme yönelik bir fon oluşturulacaksa fonu paydaşlardan oluşan komisyonun idare etmesi gerektiğini, toplumun siyasilere güvenmediğini söyleyen Bıçaklı, çadırlarda eğitim konusuna da değinerek, hükümeti eleştirdi.

Bıçaklı, “Mercedeslerinizi satın, bina alın… Çocuklar orada eğitim görsün. Bir taraftan saray yapacaksınız, diğer taraftan çocuklara çadırda eğitim vereceksiniz, sonra da bizden yardım isteyeceksiniz. Biz yardım yapacaksak biliriz…” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, depremzedelere maddi ve manevi yardım sağladıklarını, sağlamaya da devam ettiklerini söyledi.

-Maviş

Sendikalar adına ortak açıklamayı okuyan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, bazı rakamlar da paylaştı.

Maaşlardan gönüllü kesinti yapılmasına imkan veren anlayışa “evet” dediklerini ancak hükümetin yapmak istediğinin “gasp” olduğunu savunan Maviş, hükümete “İnsanlardan para toplayıp zevküsefa dönemine devam etmenize müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemiz sürecek” ifadeleriyle seslendi.

Önerinin yasallaşması halinde 15 gün içinde doldurulacak ve ilgili daireye verilecek dilekçeyle maaşlardan kesinti yapılmasının engellenebileceğini ifade eden Maviş, günü geldiğinde bir eylem olarak herkesi bu dilekçeyi doldurmaya davet etti.

Maviş, “Berlin’de limuzinlerde gezinler, yiyip içsinler, liyakatsiz işe alımları sürdürsünler diye maaşlarınızdan bir kuruş vermeyin, buna razı olmayın” diye konuştu.

Asgari ücretlinden de kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Burak Maviş, alım gücünü fazlasıyla yitiren asgari ücretliden kesinti talep etmenin ne ekonomik akla ne de vicdana sığdığını söyledi.

Hükümetin sürekli “kaynak yok” açıklaması yaptığını söyleyen ve bunu eleştiren Maviş, AKSA’ya ödenen miktar, devlet ve hükümet yetkililerinin benzin masrafları, turizm fuarlarındaki harcamalarla ilgili rakamlar paylaşarak, sosyal güvenlik yatırımlarını asli maaş değil, asgari ücret üzerinden yapanlar olduğunu da savundu.

6 Şubat depreminde Türkiye’deki 24 okulun o an yıkıldığını, 89 okulun ağır hasar gördüğünü de ifade eden Maviş, hükümetin Türkiye’ye ‘Külliye inşaatını durdurun, bu kaynakla depremde yıkılan okullarınızı yapın’ diyemediğini de söyledi.

Maviş, “Saadet düzeni devam etsin diye maaşlardan kesinti yapılmasını veya dolaylı vergi artırımını onaylamıyoruz” dedi.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisini Meclis önünden protesto eden sendikalar şöyle:

"Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN) Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp İş), Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN) Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ve Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN).”

(RÇ/GÜL) Fotoğraflı



Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal



