Serbest Kürsü / Levent Özadam
Özel sektör artık kaderine terk edildiğinden ondan vazgeçtik…
Ne halleri varsa görsünler!
Altta kalanın da canı çıksın…
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir!
Şimdi gözler artık tamamen kamu çalışanlarında…
Özel sektör kendi derdini unuttu, şimdi devlette çalışanların maaşlarının akıbetini bekliyor!
Maaşlar onların hesabına yatacak, onlar da çarşıda para harcayıp esnaf kesimini destekleyecek…
Paylarına ne kadar düşerse artık!
Onun için kamu çalışanlarının maaş alması önemli…
Özelde çalışanlara geçenlerde verilen bin 500 TL bile çok aslında!
Hiç verilmese de olur, nasıl olsa kamu çalışanı alacak özele verecek…
Bizdeki mantık bu sıralar tamamen böyle!
…
Maliye Bakanı Dursun Oğuz gerçekten de zor günlerden geçiyor…
Merkez Bankası’ndan 200 Milyon TL borçlanıldığı için kamu çalışanları da bu ay ödenecek, sıkıntı yaşanmayacak!
Sıkıntının tamamen aşılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halen masasında olan belgeyi imzalaması bekleniyor…
İmzalarsa sorun yok, kaynak akışı başlayacak!
Ama asıl mesele de imzalamazsa ne olacak…
Bakan Oğuz’un sürekli Ankaralı yetkililerle temas halinde olduğunu biliyoruz!
Eğer iki ülke arasında gerçekten de ciddi bir kriz yoksa yine sıkıntı olmayacak, kaynak sadece biraz gecikmeli olarak elimize ulaşacak…
Zaten bunun da aksini düşünemiyoruz!
Düşünmesi bile insanın içini ürpertiyor…
Bir de Maliye Bakanı’nı bir düşünsenize!
Allah sabırlar versin ona da ekibine de…
…
Şunu demeye getiriyoruz…
Maaş ödemek sadece Maliye Bakanının mı gaylesi haline geldi bizim ülkemizde!
Eğer önümüzdeki aylarda maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanırsa, ya da hiç ödenemezse suçlu ilgili bakan mı olacak yani…
Sahi, Türkiye ile ilişkileri en iyi biz gerçekleştiririz diyen Cumhurbaşkanının böyle şeyler ilgisini çekiyor mu?
İki ülke arasında bir sıkıntı olup olmadığı konusunda kafasını hiç yoruyor mu?
Eğer varsa atlayıp hemen Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmeli…
Erdoğan ile pek ala masaya oturabilir, nerede verdiğiniz sözler diye sorabilir!
Bunda korkulacak bir şey yok ki…
İki ülkenin iki Cumhurbaşkanının özellikle Kıbrıs konusunda bir sohbet toplantısı yapması kadar doğal bir şey olamaz!
…
Ya Başbakanımız yada hükümetin diğer bakanları…
Onlar ne alemdeler!
Hani her istek ve ödemelerde Maliye’den para istiyorlar ya…
Acaba biri telefonu açıp da bakana soruyor mu, bu ay maaşları hangi şartlarda ödeyeceksiniz diye!
Tek yaptıkları istemek…
O da siyasi erkleri sürsün diye!
Belli ki hükümet ortaklarında bir iletişimsizlik sorunu var…
Maaşlar filan da kimsenin umurunda değil!
Hadi bu ayı atlattınız…
Bir düşünsenize, sizin ilgisizliğiniz yüzünden gelecek ay maaşların ödenmesi tehlikeye girer ya da ödenemezse bırakın milletin halini sizin haliniz ne olur biliyor musunuz?
Biz düşünmek bile istemiyoruz…
Biraz kafayı bunlara yorun deriz!
MESAJ KUTUSU
Sayın Mustafa DEVECİ, 5 yıldızlı bir otelin son iki yıldır gümrüğü ödenmemiş bir Rolys Roce marka lüks arabayı halen kullandığı ve bunun da yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz? Konuya duyarlılık gösterip üstüne gitmeniz ve gereken tahsilatın yapılmasını sağlamanız isteniyor, bizden hatırlatması!
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Sayın Ersin TATAR, KKTC’de bir ilki gerçekleştirip ülke genelinde yayın yapan radyo yöneticileriyle on line görüşme yaparak onların sorunlarını dinlemişsiniz. Geç de olsa doğru bir icraattı, Bakalım Dolar olarak tahsil edilen lisans ve yayın ücretlerini Türk Lirasına çevirebilecek misiniz?
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