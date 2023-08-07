İskele'de faaliyet gösteren popüler mekan LUSH LONG BEACH, İskele belediyesi zabıta ekipleri tarafından bugün mühürlendi.

İşletmenin çalıştırmaya uygun olmayan kısımları bulunduğu için daha önce ikaz edildiği ardından ise bugün mühürlenip yaklaşık 40 bin TL'nin üzerinde de para cezası kesildiği öğrenildi.

İskele bölgesinde bulunan LUSH LONG BEACH, belediye yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonucunda çeşitli ihlaller tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. İşletmenin faaliyetlerine son verilmesinin yanı sıra, yüksek miktarda para cezası kesildi.